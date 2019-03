Anketa: Živi zid i Amsterdamska koalicija ulaze u EP

ZAGREB – Da se danas održavaju evropski izbori, vladajući HDZ bi na njima osvojio 27 odsto glasova, druga bi bila pojedinačno najuticajnija SDP sa 11 odsto manje glasova, a treća takođe opoziciona Živi zid sa malo preko devet odsto.

Sledile bi Amsterdamska koalicija s 8,4 odsto glasova, a potom i Most sa podrškom od 6,4 odsto glasova birača.

Listu stranaka ispod izbornog praga predvode Neovisni za Hrvatsku, koji su sa svojih 4,3odsto tom pragu najbliži.

„HRejting“ pokazuje da bi od stranke Milana Bandića s 3,6 odsto kod birača, da su danas izbori, bolje prošla novoosnovana stranka Dalije Orešković – Start koja bi dobila 4,1 odsto.

Grupa stranaka ili koalicija kojima ova anketa ne daje nikakvu šansu za prolazak u Evropski parlament predvodi koalicija Hrasta i konzervativaca aktualne evroparlamentarke Ruže Tomašić, preneli su hrvatski mediji.

Oni bi osvojili, prema ovom istraživanju, samo 2,8 odsto. Još lošije kod birača prolazi Pametno s 2,6 odsto i HNS, koja je manja članica vladajuće koalicije, s 2,3 odsto i HSLS 0,7 odsto.

Prema ovoj anketi praktično, HDZ bi u Evropskom parlamentu osvoji pet mandata, SDP tri, a po jedan bi dobili Živi zid i Amsterdamska koalicija.

Politički analitičar sa zagrebačkog Pravnog fakulteta, Ivan Rimac, ovu situaciju je opisao kao snimak stanje pasivizirane političke scene, jer, kako kaže, s jedne strane premijer Andrej Plenković je umrtvio parlamentarni život s jasnom kontrolom saborske većine, a s druge vrlo slabi SDP nije davao dovoljne energije i tona opoziciji da bi se življe odvijale rasprave na političkoj sceni.

Očekuje da će se mnogi probuditi kada bude počela zvanična predizborna kampanja.

„Očekivanja su da ‘ćutljiva većina’ bude nešto budnija, da razmatra nove opcije i da se na kraju odluci hoće li se priključiti ili će apstinirati od izbora“, kazao je Rimac.

Dodao je da su izbori za EP vrlo često odraz mišljenja o vlasti i odslikavaju ono što glasači misle o nacionalnoj politici.

Krešimir Macan, stručnjak za marketing, kaže da HDZ i SDP mogu biti zadovoljni osvoje li pet, odnosno tri mandata,uz napomenu da je izgledno da Plenkovićeva stranka osvoji i šesti mandat.

Macan smatra da će se u kampanji za majske izbore za Evropski parlament sve svesti na nacionalne teme, jer, kaže, hrvatski političari nisu naučili da govore o evropskim temama, a pitanje je koliko o tome znaju, preneo je HRT.

Inače, HDZ i Most nisu još objavili liste, a analitičari smatraju da će HDZ čekati do samoga kraja, dok za Most smatraju da je to već trebalo da uradi.

(Tanjug)