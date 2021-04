Aragči: Iran će obogaćivati uranijum do čistoće od 60 odsto

TEHERAN – Iranski nuklearni pregovarač Abas Aragči izjavio je danas da će Teheran započeti obogaćivanje uranijuma do čistoće od 60 procenata, najviši nivo ikada, nakon sajber napada na njegovo nuklearno postrojenje u Natancu.

Aragači je to izjavio u Beču, javila je Irna, a preneo AP, koji podseća da je Iran do sada obogaćivao uranijum do 20 procenata.

Pres TV, deo iranske državne televizije na engleskom jeziku, javio je da je o tom potezu obaveštena Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) koja nije odmah odgovorila na zahtev da da komentar.

Navedeno je da će obogaćivanje početi od sutra.

Pres TV je preneo i reči iranskog pregovarača da će Iran u Natancu postaviti još 1.000 centrifuga, bez iznošenja detanja.

(Tanjug)

