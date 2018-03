Atak Londona na Rusiju na ivici – objave rata (video)

Retorika britanske premijerke Tereze Mej, dok je optuživala Moskvu za pokušaj ubistva bivšeg ruskog dvostrukog agenta Sergeja Skripalja, zvučala je „ratnohušački“, ali rat Rusiji nije objavljen, smatra ruski politikolog Vladimir Bruter.

Analitičar takođe podseća da je Mejova i ranije govorila u sličnom tonu, koristeći antirusku i rusofobsku retoriku.

„Ono što smo čuli iz Velike Britanije je retorika koja liči na objavu rata, ali rat nije objavljen. Tereza Mej neće objaviti rat i to iz osnova menja situaciju. Takva njena retorika imala je tri cilja. Prvi — nastavak pritiska na Rusiju, jer pritisak ne sme da popusti ni na minut. Drugi — pokušaj da se Rusija isprovocira i povuče neadekvatne poteze, što oni odavno priželjkuju. Treći — koordinacija, usaglašavanje napora sa Vašingtonom i konsolidacija unutrašnjih britanskih političkih snaga protiv Rusije. U svakom slučaju, retorika Mejove ne bi trebalo da iznenađuje… Moglo bi se pomisliti da je ona do sad bila miroljubiva i mirna“, rekao je Bruter za Sputnjik.

Optužbe britanske premijerke ruski politikolozi tumače na različite načine. Neki u tome vide „medijski šou“, a drugi „dobro isplaniranu operaciju informacionog rata“.

Međutim, eksperti su saglasni u vezi sa tim da bi ovaj slučaj mogao da dovede do zaoštravanja odnosa između Londona i Moskve, a takođe su uvereni i da bi Britanci to mogli da iskoriste kao izgovor za uvođenje novih sankcija Rusiji.

Podsetimo, premijerka Velike Britanije Tereza Mej izjavila je da je velika verovatnoća da je Rusija umešana u trovanje bivšeg pukovnika ruske Glavne obaveštajne uprave (GRU) Sergeja Skripalja, a takođe je zapretila i novim, daleko ozbiljnijim merama prema Rusiji.

Ona je Moskvi dala rok do kraja ovog dana da objasni situaciju u vezi sa trovanjem Skripalja, a u slučaju da to ne učini, London će napad na bivšeg obaveštajca tretirati kao akt nezakonite primene sile protiv Velike Britanije.

Ruski analitičar Mihail Nejžmakov ocenjuje da su te optužbe britanske premijerke samo uvertira za nove antiruske sankcije.

„To znači, kao prvo, da Britanija i ne računa, čak ni malo, na otopljavanje odnosa sa Rusijom u skorije vreme. Kao drugo, takva izjava je usaglašena ne samo sa vladajućim krugovima unutar same Velike Britanije, nego, moguće je, i sa njihovim saveznicima s druge strane okeana. Zbog toga ćemo u narednom periodu, najverovatnije, videti zahlađenje odnosa između Rusije i Britanije, a sve ovo što se dešava je uvertira za nametanje novih sankcija, koje London želi da uvede pod izgovorom da je Rusija pokušala da ubije Skripalja“, rekao je Nejžmakov za Sputnjik.

Ekspert ističe da se ovde radi o informacionom ratu protiv Rusije.

„Te optužbe su tanke, neubedljive, neutemeljene i iznete bez dokaza, ali sa informacione tačke gledišta, publika, koja je već ionako zatrovana pričama o navodnoj ruskoj pretnji, mogla bi te optužbe olako da prihvati, makar u prvo vreme dok se emocije ne stišaju. Zbog toga će predstavnici elite neko vreme držati tu temu ’na površini‘, u žiži interesovanja javnosti, a za dalje ćemo videti. Moguće je i da se skandal stiša sam od sebe, a oni koji su ga inicirali preći će na nešto drugo ili će pokušavati da istim, neosnovanim optužbama taj skandal potpiruju i dalje“, smatra Nejžmakov.

Veteran FSB i direktor analitičkog Centra veterana državne bezbednosti „Vimpel“ Sergej Krivošejev smatra da bi, pre svega, trebalo postaviti pitanje kome bi ubistvo bivšeg obaveštajca odgovaralo.

„Jasno je da Rusiji to apsolutno ne bi odgovaralo. Zašto bi Rusija to radila uoči predsedničkih izbora i Svetskog prvenstva u fudbalu?! Ispada da je to odgovaralo engleskoj strani. Sam taj izdajnik je u Rusiji svoje odležao i razmenjen je za naše ljude. To jest, njega su pustili, ništa mu u Rusiji nije urađeno. On je izabrao da živi u Engleskoj i čini se da je napravio pogrešan izbor. Rezultat je vidljiv. On nije prvi kome se tako nešto dogodilo u toj zemlji. Zbog toga bi trebalo pitati britanske vlasti zbog čega su oni sve to započeli, mada je nama u Rusiji to jasno“, rekao je Krivošejev.

Prema njegovim rečima, takvim optužbama treba da se okleveta ruski predsednik Vladimir Putin uoči predsedničkih izbora, kao i da se spreči održavanja Svetskog prvenstva u fudbalu u Rusiji.

„Još bolje, oni bi želeli da Svetsko prvenstvo u fudbalu bude prebačeno u Englesku. Oni su to odavno hteli i radili su mnogo toga kako bi Rusiji prouzrokovali probleme, a posebno su to činili nakon što je naš predsednik govorio o novom ruskom naoružanju, zbog čega su se malo uplašili. Njima je potrebno nešto da se sa toga odvuče pažnja, a taj izdajnik im više nije potreban, on je sve što je znao već rekao. Međutim, njegova bolest ili ne daj Bože smrt doprinela bi medijskom ratu protiv Rusije“, smatra Krivošejev.

Veteran FSB navodi da u svetu nema mnogo eksperata koji se razumeju u tehnologiju korišćenja otrova i otrovnih supstanci, kao i da su Britanci u istragu mogli da uključe i strane stručnjake, uključujući i ruske.

„Da su imale nameru da istragu sprovedu valjano, britanske vlasti su mogle da se obrate stručnjacima, uključujući i našim — ruskim, ali oni to nisu uradili, a uveravam vas da to neće ni učiniti. Naši eksperti bi mogli da otkriju pravu sliku o tome šta se dogodilo, a to Britanci ni pod kakvim okolnostima neće dopustiti“, rekao je Krivošejev.

Kako zaključuju eksperti, slučaj Sergeja Skripalja sa kojim ni Rusija, ni Putin, ni ruske obaveštajne službe nemaju nikakve veze, koristi se kao još jedan dodatni način pritiska na Rusiju, a zarad interesa zemalja koje te optužbe iznose.

Podsetimo, bivši sovjetski i ruski oficir Državne obaveštajne uprave (GRU) Sergej Skripalj radio je za britansku obaveštajnu službu MI6 i deset godina joj je prodavao poverljive podatke o strukturi i osoblju ruske vojno-obaveštajne službe.

Skripalj, koji je u Rusiji osuđen za izdaju, pre osam godina je razmenjen tokom velike špijunske afere koja se odigrala između Rusije i SAD. Skripalj je kasnije dobio azil u Velikoj Britaniji.

On i njegova ćerka trenutno se nalaze u teškom stanju, nakon što su 4. marta pronađeni bez svesti u centru britanskog grada Solsberija. Prema navodima Skotland jarda, to je bio pokušaj ubistva nervno-parališućim gasom pod nazivom „novičok“.

(Sputnjik)