Austrijski projekat EU zna snažniju demokratiju na Balkanu

BEČ – Projekat koji su inicirala dva austrijska instituta, Društvo za evropsku politiku (OeGfE) i Institut za međunarodnu politiku (OIIP), sa ciljem jačanja demokratizacije, civilnog društva i vladavine prava na Zapadnom Balkanu, izabran je od strane Evropske komisije za kofinansiranje u okviru programa EU „Erasmus+“ i mreže Žan Mone.

Projekat „Europeanisation meets democracy from below: The Western Balkans on the searć for new European and democratic Momentum – WB2EU“ dobiće sredstva za sprovođenje do kraja avgusta 2023. godine.

(Tanjug)

