Avion greškom sleteo u Edinburg umesto u Dizeldorf

LONDON – Putnici u avionu „Britiš ervejza“, koji je poleteo iz Londona, iznenadili su se jutros kada su, umesto u nemački grad Dizeldorf, sleteli u škotsku prestonicu Edinburg.

Kako objašnjava Si-En-En, do greške je došlo zbog netačno podnetog plana leta, koji je naveo pilota i članove posade da pomisle da treba da polete za Edinburg.

Putnici su primetili da je došlo do greške tek kada je avion sleteo i kada su dobili poruku „dobrodošli u Edinburg“, dodaje Bi-Bi-So.

Avion je kasnije odleteo za Dizeldorf, a iz „Britiš ervejza“ navode da sarađuju sa kompanijom „WDL aviejšon“ (WDL Aviation) kako bi otkrili zašto je podnet pogrešan plan letenja.

„WDL aviejšon“ je upravljala tim letom preko sporazuma o lizingu.

„Britiš ervejz“ pretpostavlja da je do greške došlo zbog aviona koji je dan ranije leteo od Londona do Edinburga i nazad, odnosno da je neko u

„WDL aviejšonu“ ponovio isti plan letenja za naredni dan.

U saopštenju „Britiš ervejza“ navodi se da se kompanija izvinila putnicima zbog incidenta i ističe da bezbednost putnika ni u jednom trenutku nije bila ugrožena.

Sofi Kuk (24), koja svake nedelje putuje od Londona do Dizeldorfa zbog posla, rekla je da su svi pomislili da se pilot šali, kada je rekao da avion sleće u Edinburg.

Ona je dodala da je pilot kasnije pitao putnike da podignu ruke ako žele da idu za Dizeldorf.

Svi su podigli ruke, dodala je Kuk.

„Pilot je rekao da ne zna kako se to dogodilo. On je rekao da se to nikada ranije nije desilo i da posada pokusava da uradi šta može“, dodala je Kuk.

(Tanjug)