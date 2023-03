Češki predsednik: Makron više ne misli o vojsci EU

BRISEL – Novoizabrani predsednik Češke Petr Pavel izjavio je da je na nedavno održanom Minhenskom bezbednosnom forumu razgovarao sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom o evropskoj, odnosno o vojsci Evropske unije, kao i da su se složili da je u ovom trenutku bolje da se ojača evropski stub NATO-a.

On je novinarima rekao da evropska odbrana nije u tome da se proglašava vojska EU, već da je bolje da se umesto toga ojača evropski stub NATO-a, prenosi Euraktiv.

„Već je došlo do velikog pomaka od strane predsednika Makrona – od evropske vojske, o kojoj je govorio pre mnogo godina, do sada kada je rekao da treba da gradimo evropsku odbranu zasnovanu na evropskom stubu NATO-a. To je razumna promena“, rekao je Pavel.

Ipak, navodi briselski portal, u govorima koje je održao pre sastanka sa Pavelom, francuski predsednik je istakao potrebu Evrope za komandom nezavisnom od NATO-a.

„Moramo da budemo u mogućnosti da delujemo sa Evropljanima unutar ili izvan NATO-a i, ako je potrebno, da obezbedimo komandne sposobnosti koje će nam omogućiti da zajedno izvedemo veliku operaciju“, rekao je Makron krajem februara ove godine.

Portal dodaje, na osnovu svojih saznanja, da je za Francusku važno da njena vojna oprema i tehnologije budu interoperabilni sa onima u SAD, što znači da je NATO ključni element za Francusku, uprkos prethodnim komentarima Makrona.

Kako je Pavel rekao, Evropa mora da ima takozvane „strateške pokretače“, da bi sprovela bilo koju operaciju velikih razmera bez zavisnosti od podrške SAD, a takvi strateški faktori su, kako je rekao, strateške transportne veze, logistika, strateška komunikacija, uključujući satelite, ili strateška obaveštajna služba.

„Od ovih sposobnosti, Evropa ima minimum“, dodao je Pavel, koji je svojevremeno bio šef vojnog komiteta NATO-a.

On je istakao da bez strateških pokretača „nećemo nikuda stići sa evropskom odbranom“.

(Tanjug)

