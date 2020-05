CNN: Tramp kontinuirano zloupotrebljava moć

VAŠINGTON – CNN u današnjem komentaru ocenjuje da američki predsednik Donald Tramp kontinuirano zlouptrebljava moć zbog čega je i pokrenut postupak za njegov opoziv, ali i primećuje da ga je po svemu sudeći oslobađajuća presuda Kongresa samo dodatno ohrabrila da svoj autoritet na svakom koraku stavlja u službu svoje „ćudljive naravi“.

Sasvim je normalno da bilo koji američki predsednik koristi medije kako bi obezbedio svoj reizbor i prilike za to su brojne, od redovnog godišnjeg govora o stanju nacije do objavljivanja političkih stavova na društvenim mrežama. I Tramp nije jedini predsednik koji je prelazio granice predsedničke moći i uticaja, ali njegova česta oštra prekoračenja i poruke ličnog karaktera pokazuju više nego ikada ranije da je šef Bele kuće uveren da sme da uradi šta hoće i kad god hoće ako poroceni da je to povoljno za njegove lične ciljeve.

(Tanjug)

