Čudo u Sibiru: Beba ostavljena u kutiji za jaja preživela sama na minus 20 (foto)

Petorica tinejdžera pronašli su bebu u kutiji za jaja, na putu u Sibiru kojim niko ne prolazi. Nekim čudom beba je preživela na temperaturi od -20 stepeni, a njena priča mogla bi da dobije i srećan kraj uskoro, jer se javila porodica koja želi da je usvoji.

BLACKERS' BIZARRE: A baby abandoned in temperatures as low as -20C (4F) in Siberia is doing well, according to Russian officials https://t.co/3OnTNg6Mzr pic.twitter.com/bu0f3C1gkw

— John W. Blackman (@ifpainpersists1) January 12, 2022