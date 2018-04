Danac Peter Madsen osudjen na doživotni zatvor za ubistvo švedske novinarke

Danski izumitelj Peter Madsen proglašen je danas krivim za mučenje i ubistvo švedske novinarke Kim Val, tokom privatnog putovanja njegovom podmornicom, i osudjen je na doživotni zatvor.

Sudija Anet Burke u gradskom sudu u Kopenhagenu rekla je da su ona i dvojica sudija jednoglasno zaključili da je Valova ubijena i da Madsen nije dao uverljivo objašnjenje za njenu smrt.

To je bilo „cinično ubistvo“ novinarke koja je obavljala svoju dužnost, naveo je sud u presudi-

U Danskoj doživotni zatvor je 16 godina sa mogućnošću produženja.

Tokom celog sudjenja koje je počelo 8. marta četrdesetsedmogodišnji Madsen je negirao da se radilo o ubistvu navodeći da je 30-ogodišnja novinarka nastradala nesrećnim slučajem u podmornici, mada je menjao svoju priču o tome kako se to dogodilo. On je kasnije priznao da je isekao njeno telo i bacio njegove delove u Baltičko more.

Vol je ušla u Madsenovu podmornicu 10. avgusta prošle godine da ga intervjuiše. On je prvobitno negirao da je isekao njeno telo na komadiće, a kasnije je to priznao.

Madsenova advokatica rekla je da će se žaliti na presudu.

Madsenova odbrana se zalagala za njegovo oslobadjanje optužbe za ubistvo, smatrajući da treba da bude osudjen samo za manje delo isecanja tela novinarke.

Uzrok njene smrti nikad nije utvrdjen ali sud je ustanovio da je Madsen isekao telo da sakrije šta se desilo.

(Beta)