Divlja zver napala ljude ispred zgrade, petoro u bolnici (video)

Panika je zavladala u jednom stambenom naselju u Indoru, najmnogoljudnijem i najvećem gradu indijske države Madja Pradeš, nakon što je u četvrtak leopard napao i povredio pet osoba, saopšteno je iz policije.

Prema navodima lokalne policije, zbog incidenta su angažovani i službenici Odseka za šume.

*WARNING – Sensitive visuals*#Leopard attacks family of 3 and 2 others in Indore. One policeman also injured.

~ We encroached upon their land. Just putting it out there.#ManAnimalConflict #wildlife #Deforestation pic.twitter.com/aJyCSHo0Zi

