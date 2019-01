Dodik: U Sarajevu nećemo praviti koalicione dogovore

BANJALUKA – Predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik upozorio je danas da zajedničke institucije BiH u Sarajevu ne daju rezultate.

Tamo se, kaže, vodi politika osvojenih pozicija. Savet ministara bilo je moguće formirati do Nove godine, ali to ipak nije učinjeno, istakao je Dodik u intervjuu za banjalučku Alternativnu TV.

„U Sarajevu nećemo praviti koalicione dogovore. Tamo idemo kao reprezentacija. Igraćemo kao tim, pod našom zastavom i u našem dresu“, kaže Dodik.

Kategoričan je, samo na taj način moraju prihvatiti predstavnike Srba. Veruje da se iza toga što još nije formiran Savet ministara, krije težnja da se zaobiđu izborni pobednici iz Srpske, da bi se formirala, kako je rekao, za njih povoljnija, struktura delovanja.

„Ali imaju ozbiljan problem, ja sam izabran u Predsedništvo, a četiri od pet delegata u Domu naroda je iz SNSD-a“, rekao je Dodik, prenosi RTRS.

On je podsetio na zakonski rok od petnaest dana nakon formiranja kolegijuma Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, u okviru kojeg je Predsedništvo dužno da predloži kandidata Predsedavajućeg Saveta ministara. Taj rok istekao je pre deset dana.

Kada je reč o zastavi, smatra da isticanje obeležja tri naroda ne bi trebalo da predstavlja problem, ali u ovakvoj BiH to nije slučaj, ističe Dodik, koji napominje da će u proceduru biti upućene izmene zakona o zastavi.

On kaže da do sada nije bilo dramatičnih pitanja u Predsedništvu, a upravo takvo moglo bi da postane NATO put BiH, o kojem je Srpska sve rekla kroz Rezoluciju o vojnoj neutralnosti. Dodik ističe da je ponosan što je u vreme kada je bio predsednik i premijer Republike, vraćena vera u Srpsku.

Dodik je kazao da žali što je poslednjim događajima u Banjaluci, gradu na Vrbasu urušen imidž kao regionalnog centra u praznične dane. Još jednom je ponovio da želi istinu i pravdu u slučaju Dragičević, ali to je, dodaje, posao za Sud i Tužilaštvo, a ne ulicu.

(Tanjug)