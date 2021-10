Drama: Guverner dobio šamar usled govora (video)

Predstavljanje novoimenovanog iranskog guvernera Zeinolabedin Koram dramatično je prekinut nakon što je muškarac izašao na govornicu i ošamario ga.

Incident se dogodio dok je Zeinolabedin Koram, novi guverner provincije Istočni Azerbejdžan, držao govor u džamiji Imama Homeinija u gradu Tabrizu na severoistoku zemlje, prenosi CNN.

Na snimku koji je na internetu objavila iranska poluzvančna novinska agencija Fars vidi se muškarac koji mirno prilazi Koramu, udara mu šamar i potom ga odgurne. Na snimku se vidi obezbeđenje koje trči prema izgredniku, koji je identifikovan kao Ajuba Alizadeh, pripadnik oružanih snaga Irana i odvlači ga sa bine.

Događaju su prisustvovali ministar unutrašnjih poslova Irana, predstavnici kancelarije ajatolaha Hamneija i drugi visoki džavni zvaničnici.

U intervjuu za državnu televiziju IRIB, novi guverner je rekao da ne poznaje lično počinioca.

Motiv napada za sada nije ustanovljen.

The newly appointed governor of Iran's East Azerbaijan province, Zeinolabedin Khorram-Razavi known as Abedin Khorram, was slapped on the face during his inauguration ceremony in Tabriz on Saturday.

