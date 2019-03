Drama u sudnici: Napadača na džamije muškarac pokušao da izbode nožem

Australijancu Brentonu Tarantu (28), jednom od troje uhapšenih zbog masakra u džamijama na Novom Zelandu, u subotu će početi suđenje za ubistvo. Tarantov krvavi pohod, koji je uživo prenosio na društvenim mrežama, šokirao je svet.

Australian born man Brenton Tarrant appears in court on one charge of murder for which court documents say carries a maximum penalty of life in prison. #ChristchurchMosqueShooting https://t.co/yygXMAyapu pic.twitter.com/pW0syHV99g

— news.com.au (@newscomauHQ) March 15, 2019