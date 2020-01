Dramatična potraga: Devojčica (3) i njen pas nestali posle poplave u Australiji, nađeni živi posle 24 sata (video)

Trogodišnjakinja devojčica iz Australije i njen pas pronađeni su živi i zdravi 24 sata nakon što su nestali. Devojčica je još u sredu odlutala iz kuće u gradu Norina Dauns u Australiji, prenose mediji.

U potragu se uključili i helikopteri. Ona i njen Džek Rasel terijer ostali su zarobljeni zbog poplave, a u potragu su se uključili i helikopteri.

Srećom, u četvrtak poslepodne helikopteri su devojčicu uočili na udaljenosti 3,5 kilometara od njene kuće.

Devojčica je bila prljava od blata, ali u dobrom stanju, a pas se nije odvajao od nje.

Policijski načelnik Pilbare Kim Masam zahvalio je svima koji su bili uključeni u potragu za devojčicom, ali je pohvalio i njenog psića koji je s njom ostao sva 24 sata.

