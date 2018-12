Dva američka vojna aviona srušila se kod obale Japana, 2 pilota pronađena, 5 nestalo (foto)

Dva aviona američkog Marinskog korpusa srušila su se danas u more u još neobjašnjenoj nesreći kod obale Japana, pri čemu je nestalo sedam članova posade, a operacija potrage i spasavanja je u toku, saopštili su američki zvaničnici.

The incident involved an F/A-18 Hornet fighter jet made by McDonnell Douglass, and a KC-130, a refuelling plane with propellers made by Lockheed Martin. pic.twitter.com/edbcWTO5tA

— Alden in CA (@AldeninCA) December 5, 2018