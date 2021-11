Džaferović i Komšić na Forumu u Podgorici

PODGORICA – Član Predsedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić kazao je danas u Podgorici da se ne kaje što je stao na stranu evropskih vrednosti nasuprot nacionalističkim, dok je drugi član Predsedništva Šefik Džaferović poručio da „neće biti promena granica“ na Zapadnom Balkanu.

Komšić i Džaferović su, na Balkanskom integracijskom forumu u Podgorici, učestvovali na trećem panelu o temi „Moć perspektive: Zašto je članstvo u EU i dalje važno na Zapadnom Balkanu“.

„Stanje nekog konflikta i išcekivanja konflikta u BiH može se prevazići poštovanjem načela na kojima funkcionišu demokratske zemlje i EU“, kazao je Komšić, prenosi Klix.ba.

On se osvrnuo na aktuelne pregovore oko izmena Izbornog zakona BiH, kazavši da nema mnogo poverenja u taj proces na način kako se to sada čini od onih koji od BiH očekuju izmene i postavljaju to kao vrstu uslova za napredak.

„Nisam siguran da će na ovaj način doći do izmena. Doćiće do novog političkog konflikta. Greška je postavljanje uslova pred nas kad ni sami ne znaju šta bi sada bio napredak. Uopšte ne razgovaramo na vrednosnom nivou, i kako će zemlja napredovati ka standardima EU, a svi tvrde da je to cilj i zbog toga smatram da će to biti razlog neuspeha razgovora o reformi izbornog zakona”, istakao je Komšić.

Džaferović je kazao je da je geostrateška i geopolitička konfiguracija Zapadnog Balkana završena i da neće biti promena granica, bez obzira na ideje koje postoje.

Smatra da EU nije angažovana koliko treba u regionu i da bi i SAD trebalo više da se angažuju.

„Ipak mislim da EU pre svega nije dovoljno angažovana na zapadnom Balkanu i mnogo više bi trebalo da se angažuju kao i SAD, jer je budućnost ovog regiona kada je u pitanju međunarodna pomoć delovanje na liniji Vašington-Brisel i to je veoma važno kada je u pitanju BiH“, smatra Džaferović.

On je odnos međunarodne zajednice prema BiH ocenio kao nekorektan, jer je taj odnos drugačiji nego bilo gde u svetu i „institucionalizovan“ zbog Dejtonskog sporazuma.

(Tanjug)

