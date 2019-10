Džomić: Nije dobro što nema dijaloga o mišljenju VK

PODGORICA – Protojerej stavrofor Velibor Džomić, koordinator Pravnog saveta Mitropolije crnogorsko-primorske, kaže da nije dobro što je od usvajanja mišljenja Venecijanske komisije o Predlogu zakona o slobodi veroispovesti, prošlo tri meseca, a da novi dijalog nije pokrenut.

Džomić u intervjuu za podgoričke Dnevne novine ističe da nije strašno što se o tom predloženom opštem pravnom aktu ne govori tako intenzivno u poslednje vreme, jer je dosta toga rečeno u stručnoj i široj javnosti od njegovog utvrđivanja, 16. maja, do obznanjivanja mišljenja Venecijanske komisije, 24. juna.

“Po mom mišljenju, nije dobro to što je od usvajanja mišljenja Venecijanske komisije prošlo tri meseca, a inkluzivni dijalog o Predlogu zakona, kako je izričito napisano u tom mišljenju, nije pokrenut od resornog Ministarstva za ljudska i manjinska prava u Vladi Crne Gore. Mi još uvek ne znamo da li uopšte postoji Radna grupa koja se bavi tim pitanjem i ko su njeni članovi“.

Džomić je istakao da ne samo da nema ništa protiv pojedinačnih razgovora predstavnika vlade sa predstavnicima crkve i verskih zajednica nego smatram da su potrebni, dobri i korisni.

„Ali, znam kako se u Crnoj Gori priprema zakon. Pogledajte samo rasprave oko Radne grupe za izborno zakonodavstvo i uporedite sa Predlogom zakona o slobodi veroispovijesti. U vezi ovog zakona nikada nije otvorena diskusija o Radnoj grupi, iako smo to više puta tražili”, kaže Džomić.

Na pitanje očekuje li da se Predlog zakona uskoro nađe u Skupštini, Džomić ističe da je „sve moguće“, ali da je to pitanje za donosioce odluka u vladi.

Međutim, misli da je implementacija preporuka iz mišljenja Venecijanske komisije veoma složen pravnički posao.

Za taj posao, kako je rekao, treba stručnosti, vremena i strpljenja.

„Treba sve sagledati stručno i objektivno. Naše primedbe na Predlog zakona su vrlo argumentovane, a ni onim na Nacrt zakona od 2015. godine nije posvećena ni minimalna pažnja u Ministarstvu. Davno je rečeno: tri puta meri, a jednom seci“, rekao je Džomić.

Govoreći o tome da li je Mitropolija imala kontakt sa Vladom Crne Gore povodom Predloga zakona, Džomić kaže da nije u onom smislu koji je uređen pravnim propisima u Crnoj Gori.

„Pojedinačni razgovori ne predstavljaju institucionalni dijalog i participaciju zainteresovanih strana u procesu pripreme zakona. Takođe, ni okrugli stolovi Ministarstva za ljudska i manjinska prava o svemu i svačemu nemaju nikakve veze sa pripremom zakona“, kaže Džomić.

Podsetio je da ovih dana bio susret mitropolita Amfilohija i premijera Duška Markovića, ocenivši da je dobro što je taj sastanak održan.

Podsetio je i da je vlada u saopštenju, posle sastanka premijera i mitropolita, 24. septembra, navela da je potpredsednik Pažin na čelu vladinog Stručnog tima.

„Uverio sam se da je potpredsednik Pažin vrlo dobar pravnik i nemam ništa protiv toga da on bude na čelu Radne grupe, pa me zbog toga čudi toliko kršenje procedure“, kaže on.

Komentarišući predlog predsednika Mila Đukanovića, da u Crnoj Gori bude jedna crkva, Džomić ističe:

„U Crnoj Gori postoji jedna Pravoslavna crkva koja je oličena u Mitropoliji Crnogorsko-primorskoj i ostalim pravoslavnim eparhijama koje u Crnoj Gori imaju istorijsku kanonsku jurisdikciju“.

(Tanjug)