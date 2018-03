Erdogan: Haradinaj će platiti zbog osude deportacija turskih državljana

Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan kritikovao je danas kosovskog premijera Ramuša Haradinaja zbog toga što je osudio deportaciju s Kosova šest turskih državljana za koje Ankara tvrdi da su pristalice navodnog organizatora neuspelog državnog udara.

Erdogan je rekao da je „tužan“ zbog toga što je Haradinaj juče smenio ministra unutrašnjih poslova i šefa obaveštajne službe, zbog deportacije šest turskih državljana bez njegove dozvole, navodi Asošiejted pres.

Tu deportaciju su kritikovale i grupe za zaštitu ljudskih prava s Kosova i iz inostranstva.

„Od kada ste počeli da štitite one koji rade na organizovanju državnog udara protiv Turske“, upitao je Erdogan i dodao da će Haradinaj „platiti“ zbog toga.

Turske vlasti tvrde da iza neuspelog puča jula 2016. godine stoji organizacija islamskog propovednika Fetulaha Gulena koji živi u SAD i negira optužbe.

Pet turskih učitelja i lekar, deportovani u zajedničkoj operaciji obaveštajnih službi Kosova i Turske, radili su u školama i na klinici koje podržava Gulenov pokret.

Haradinaj je danas sazvao sednicu Saveta za bezbednost Kosova i zatražio puno rasvetljavanje hapšenja i deportacije šest turskih državljana sa Kosova.

Posle sednice Saveta, Haradinaj je u obraćanju medijima rekao da se oseća loše, da nije bio informisan, i da uopšte nije u redu to što se dogodilo. Kazao je da je na sednici Saveta skrenuta pažnja na to i da je rečeno da se to više nikada ne sme ponoviti.

Predsednik Kosova Hašim Tači rekao je da je od Kosovske obaveštajne agencije (KOA) dobio informacije da je „jedini razlog deportacije turskih državljana povezan s njihovim nelegalnim akcijama na Kosovu, koje su ugrozile nacionalnu bezbedost Kosova“, navodi AP.

Turska je posle pokušaja državnog udara uvela vanredno stanje koje je još na snazi. Više od 38.000 ljudi uhapšeno je zbog navodnih veza s Gulenovim pokretom, a oko 110.000 državnih službenika dobilo je otkaz.

(Beta)