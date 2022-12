Etiopija uvodi let do Tigraja, mesec dana nakon potpisivanja mirovnog sporazuma

ADIS ABEBA – Etiopski državni avioprevoznik Etiopijan erlajns od sutra će ponovo leteti do Mekelea, glavnog grada ratom razorenog severnog regiona Tigraja, što je prvi komercijalni let do tog grada u poslednjih 18 meseci, navodi se u saopštenju avio-kompanije.

Saopštenje je objavljeno dan nakon što je delegacija vladinih zvaničnika i šefova javnih preduzeća posetila Mekele kako bi razgovarala o primeni mirovnog sporazuma, koji je potpisan prošlog meseca, prenosi Rojters.

„Nastavak ovih letova omogućiće porodicama da se ponovo ujedine, olakšaće obnavljanje komercijalnih aktivnosti, stimulisati turizam i doneti mnogo više mogućnosti koje će služiti društvu“, rekao je izvršni direktor Etiopian erlajnsa Mesfin Tasev, koji je bio deo delegacije koja je posetila Mekele.

Turistička agencija u Adis Abebi saopštila je da je prvi let za Mekele bio u potpunosti rezervisan u roku od nekoliko sati od objave u medijima.

Sporazumom je okončana dvogodišnja borbe između Narodnooslobodilačkog fronta Tigraja (TPLF) i provladinih snaga u koje su bile uključene regionalne milicije i vojska susedne Eritreje, odneo je veliki broj ljudskih života i primorao više od dva miliona ljudi da napuste svoje domove i krenu u izbeglištvo na ivici gladi.

Dve strane su u novembru potpisale mirovni sporazum u Južnoj Africi koji podrazumeva prekid neprijateljstava i nesmetanu pomoć Tigraju, ali i razoružavanje pobunjeničkih boraca TPLF i ponovno uspostavljanje savezne vlasti u ovom regionu na severu Etiopije.

(Tanjug)

