Fajon: U Sloveniji postoji velika podrška EU i njenom proširenju

BEOGRAD – Slovenija je prijatelj svih država na Zapadnom Balkanu (ZB) i kada bi sve zemlje ZB skoro ušle u Evropsku uniju (EU), ne bismo imali ove probleme sa granicama niti bilo koja otvorena pitanja, izjavila je ministarka spoljnih poslova Slovenije Tanja Fajon i istakla da u Sloveniji postoji velika podrška i EU i njenom proširenju.

Odgovarajući na pitanje šta je realno kada je reč o ulasku Srbije u EU rekla je da realnost zavisi od stvari i sa jedne i sa druge strane.

„Iskreno mislim da Srbija treba da nam da dobre argumente, da radi reforme ekonomske, socijalne, borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, borbu za vladavinu prava, slobodu medija. Kada sve to kažem, ne mislim da Srbija sve to radi zbog Brisela, već zbog svojih građana. To će im poboljšati život“, navela je Fajon u intervjuu za Srpski telegraf.

Dodala je da u Sloveniji još postoji velika podrška i Evropskoj uniji i njenom proširenju.

Govoreći o situaciji na Kosovu i Metohiji istakla je da očekuje da sa jedne strane Priština zaustavi sve policijske akcije, a sa druge strane da Srbija, kako je rekla, svojim velikim uticajem učini sve da normalizuje situaciju i da se normalizuju odnosi za građane.

Istakla je da je dijalog veoma važan i da je Briselski sporazum obevezujući za obe strane.

Takođe i da međunarodna zajednica i EU, odnosno Slovenija kao deo Unije, traže normalizaciju i konstruktivan pristup.

(Tanjug)

