Finski predsednik želi Finsku i Švedsku u NATO do leta

Finski predsednik Sauli Niniste izjavio je danas da veruje da će Finska i Švedska biti primljene u NATO u julu i nagovestio da želi da SAD izvrše pritisak na Tursku da odobri zahteve za članstvo koje su dve države podnele.

Niiniste je izjavio da će, ukoliko se rešavanje problema oduži, ceo proces pristupanja u vojnu alijansu biti doveden u pitanje.

„Ukoliko se pitanje ne reši do sastanka u Viljnusu, zašto bi se to dogodilo posle“, rekao je on. Litvanija će biti domaćin samita NATO-a od 11. do 12. jula.

NATO zahteva da sve države članice odobre pristupanja novih, a Turska i Mađarska su jedine zemlje u 30-članom vojnom savezu koje nisu formalno podržale pristupanje Švedske i Finske.

„Mislim da turski predsednik Redžep Tajip Erdogan ni pod kojim okolnostima neće dozvoliti da na njega utiče bilo kakav pritisak javnosti“, rekao je Niniste.

On je dodao da bi uticaj mogao da ima nekakav dogovor tokom bilateralnih pregovora Turske i SAD.

Ankara je na neodređeno vreme odložila ključni sastanak u Briselu na kojem bi se razgovaralo o ulasku dve nordijske zemlje u NATO.

Niniste je rekao da odlaganje nije samo glavobolja za države koje žele da postanu članice već i za zemlje NATO-a.

(Beta)

