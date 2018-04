Gomilanje u Sredozemlju: „Hari Truman“ zbog Rusije ostaje, uplovila i dva ruska broda

Američki nosač aviona „Hari Truman“ će možda ostati u Sredozemnom moru radi „obuzdavanja“ Rusije, piše „Difens njuz“, pozivajući se na neimenovane izvore.

Portal navodi da američke vlasti za sada nisu donele konačnu odluku po tom pitanju, ali ostanak nosača aviona u Mediteranu bi bio „odgovor na akcije Rusije u regionu i u skladu sa novom strategijom nacionalne bezbednosti“.

„Difens njuz“ naglašava i da „Hari Truman“ može još jednom da podseti Bašara el Asada na upozorenje njegovog američkog kolege Donalda Trampa da „nastavak korišćenja hemijskog oružja protiv civila u Siriji može da dovede do gađanja“.

Međutim, ako SAD ostave ratni brod u Sredozemnom moru to može da naruši poredak rotacije nosača aviona na Bliskom istoku koji se koristi od „Pustinjske oluje“ iz 1991. godine. Ipak, Pentagon razmatra takvu odluku kao jedan od načina borbe protiv „izazova koje nose Rusija i Kina“.

Juče je Ratna mornarica SAD saopštila da je nosač aviona Ratne mornarice SAD „Hari Truman“ uplovio u Sredozemno more.

(Sputnjik)

Gomilanje u Sredozemnom moru: I dva ruska broda uplovila u Mediteran

U Sredozemno more su uplovila dva patrolna broda ratne mornarice Rusije „Pitlivi“ i „Smetlivi“.

🇧🇪F931 Louise-Marie with NH90 helicopter located, identified and escorted Russian warships RFN Yaroslav Mudryy and RFN Lena, when entering 🇳🇱Dutch EEZ in hazy conditions. #interoperability #BENESAM #WeAreNATO pic.twitter.com/mHUoGfjwAx

— Kristof VanBelleghem (@Kvbelleghem) April 20, 2018