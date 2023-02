Građani da budu strpljivi do dolaska struje

BANJALUKA – Srđan Mazalica, rukovodilac Operativnog područja Banjaluka Elektroprenosa BiH, kaže da je došlo do delimičnog raspada električne mreže u Republici Srpskoj i BiH, i to se kako ističe desilo usled niza malo verovatnih događaja koji kada su se skoro istovremeno desili izazvali su lančanu reakciju, a ta reakcija dovela je do naglog pada mreže.

„Došlo je do ispada većine trafostanica od 110 kilovoltnih u ovom delu Srpske i BiH. Vrlo brzo smo vratili napajanje 110 kilovoltne mreže preko 400 kilovoltnog dalekovoda iz Stanara i Tuzle i potrebno je određeno vreme da se sve sanira“, rekao je Mazalica za RTRS.

On je zamolio građane da imaju strpljenja dok se kvarovi ne otklone.

„U Elektroprenosu sam od 2005. godine i otkada radim ovo se nikada nije desilo“, naveo je Mazalica.

(Tanjug)

