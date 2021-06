Grbin i Plenković razmenili citate iz Maratonaca

ZAGREB – Lider najuticajnije opozicione SDP Peđa Grbin i premijer i lider vladajućeg HDZ Andrej Plenković u javnosti su razmenili mišljenje o trenutnoj političkoj situaciji u Hrvatskoj koristeći se citatima iz filma „Maratonci trče počsni krug“.

Najpre je, naime, Grbin komentarisao Plenkovićevo ponašanje prema medijima, rekavši da je „Laki malo nervozan“.

“Laki je malo nervozan i nema druge rečenice za to. Ne znam, to je stvar pristojnosti, kućnog vaspitanja, ali stil ni drugih ne komentarišem, pa neću ni njegov, svako od nas ima oči i uši i vidi šta radi i to je to. Izjave o novinarima nisu korektne, nisu na mestu, nisu primerene”, rekao je Grbin, prenelis u hrvatski mediji.

Gostujući na zagrebačkoj RTL, Plenković je Grbinu odgovorio:

“Ovi isti poput Grbina, koji je tu juče imao jedan ekspoze, a danas citira Maratonce koji trče počasni krug i za mene kaže da je ‘Laki nervozan’, ja mogu reći da su od SDP-a ostali samo dugmicji, nekoliko dugmića širom Hrvatske ostalo od celoga SDP-a na lokalnim izborima”.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.