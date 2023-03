Grlić Radman: Milanović potvrdio da je iza svega samo privid

ZAGREB – Današnju izjavu hrvatskog predsednika Zorana Milanovića, da premijer Andrej Plenković odbijanjem razgovora i saradnje krši Ustav, komentarisao je šef hrvatske diplomatije Gordan Grlić Radman i naveo da to samo potvrđuje činjenicu da je iza svega samo privid, „igrokaz za građane i kulisa iza koje se skrivaju manje etički i nemoralni postupci“.

„Sve ono što je on (Milanović) govorio ne iznenađuje jer jedan dan govori jedno, drugi dan drugo”, rekao je Grlić Radman i upitao:

“Kako sarađivati s nekim ko je porušio sve mostove i koji bi hteo na krhotinama mostova da gradi nove mostove. Zašto mu je potrebna saradnja kad je hrvatska vlada odradila sve strateške ciljeve prošle godine. Predsednik bi trebalo da pokuša da vrati poverenje institucija, građana i sveta jer je toliko naštetio hrvatskoj državi i toliko je Hrvatsku oblatio u svetu i to je teško sanirati”, rekao je šef hrvatske diplomatije.

Ministar je rekao da se Milanović ponaša kao policajac i sudija, verovatno bi, kaže, uživao u činjenici kada bi bio i upravnik nekog zatvora.

„Siguran sam da je imao priliku da bude normalan i konstruktivan, ali on svih ovih godina stalno ruši vladu, vređa, on se sad verovatno nalazi u predizbornoj kampanji. Moguće je da ima svoje agende kojih mi nismo svesni, ali neće destabilizovati vladu i sve ovo što je napravila unazad par godina on o tome nije mogao ni da sanja”, kazao je Grlić-Radman.

Grlić Radman kaže da je Zoran Milanović praktično bio na marginama i pita kako se on uopšte vratio u politiku.

“Uvredio je diplomate i diplomariju, a u svakom slučaju to je strašno jer hrvatski građani ne zaslužuju takvu retoriku. On bi trebalo da promoviše hrvatske interese, a on zapravo čini sve suprotno. Nisam stručnjak za njegovo ponašanje, ali ovo nije zapamćeno od helenskih vremena”, zaključio je Grlić Radman, prenela je zagrebačka N1 tv..

(Tanjug)

