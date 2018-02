Gutereš podržao rešenje izraelsko-palestinskog sukoba po modelu dve države

Generalni sekretar UN Antonio Gutereš izrazio je danas snažnu podršku svetskog tela za rešenje decenijskog izraelsko-palestinskog sukoba po modelu dve države, naglasivši da nema plana B.

On je na mesečnom sastanku Saveta bezbednosti UN o situaciji na Bliskom istoku rekao da se „ posle decenija podrške globalni konsenzus za dvodržavno rešenje možda osipa“, upozorivši da „ prepreke na terenu imaju potencijal da stvore nepovratnu realnost jedne države“. Gutereš je naglasio da se UN protive takvoj realnosti.

“ Jednostavno je nemoguće rešiti kvadraturu kruga realnosti jedne države s legitimnim nacionalnim, istorijskim i demokratskim aspiracijama i Izraelaca i Palestinaca”, rekao je generalni sekretar UN, ocenivši da je „vreme za dijalog pomirenje”.

Takodje se osvrnuo na tešku situaciju u pojasu Gaze kojom vlada islamski ekstremistički Hamas, pomenuvši nedostatak fondova za Agenciju UN za palestinske izbeglice nastao zbog uskraćivanja više od polovine mesečne pomoći SAD, odnosno 65 miliona dolara.

Izaslanik UN za Bliski istok Nikolaj Mladenov prethodno je upozorio na opasnost od verske radikalizacije, koja je inače prisutna u regionu, ako se mogućnost za mir izmedju Izraelaca i Palestinaca brzo ne iskoristi.

“ Samouverenost neprijatelja mira raste svakim danom“, rekao je Mladenov.

On je takodje upozorio da će, ako se ne preduzmu momentalni koraci da se reši humanitarna kriza u Gazi, doći do „institucionalnog i ekonomskog kolapsa“ i da je to činjenica.Ocenio je da je palestinsko jedinstvo ključno i apelovao na medjunarodnu zajednicu da ne odustane od podrške umerenom palestinskom rukovodstvu.

(Beta)