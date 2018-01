Haos na Havajima: Trk u zaklon i poruke voljenima (video)

Snimci građana Havaja kako u panici trče, traže zaklon i ostavljaju poruke voljenima nakon upozorenja o raketi objavljeni su na društvenim mrežama.

Stanovnik San Dijega objavio je glasovnu poruku koju je dobio od majke:

“Upravo smo dobili upozorenje da raketa ide ka nama… Kažu da nije vežba i da nađemo zaklon. Ne možemo mnogo toga da uradimo, a ako je ovo istina, samo sam htela da ti kažem da te volim”.

Here’s the (remarkably calm in hindsight) voicemail I woke up to from my mom in Hawaii and the texts my brother received. When the message started I braced for bad news about a family member but then went numb with shock and started frantically googling as I called her back pic.twitter.com/uv2tAOld5B

