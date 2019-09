Haos na opustošenim Bahamima: „Ljudi paniče, pljačkaju, i ubijaju jedni druge…“ (video)

Broj žrtava uragana „Dorijan“ na Bahamima porastao je na 43, prenosi Rojters izveštaje svetskih medija.

Premijer Bahama Hubert Minis saopštio je da je broj žrtava sada zvanično 43 i da se očekuje da značajno poraste.

List „Vašington post“ je javio da je 35 ljudi poginulo na ostrvu Abako, a osam na Velikim Bahamima.

Spectacular view of Hurricane Dorian 🌪 from the coasts of Florida. pic.twitter.com/i4Rq7cgfWZ

— Sci-Tech Universe Zone (@scitechofficial) September 7, 2019