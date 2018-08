Haos u Karakasu: Na venecuelanskog predsednika pokušan atentat – dronovima (foto, video)

Vojna parada u Venecueli iznenada je prekinuta u subotu nakon navodnog pokušaja atentata na predsednika Venecuele Nikolasa Madura tokom njegovog obraćanja naciji.

Na video-snimku se vidi kako Maduro drži govor kada su on i oni oko njega pogledali u nebo, a učesnici vojnih demonstracija počeli da beže sa lica mesta, navode venecuelanski mediji pozivajući se na snimak.

Kako navodi televizija NTN24, pokušaj atentata na Madura navodno je izvršen uz pomoć bespilotne letelice pune eksploziva C-4.

Međutim, pokušaj atentata na venecuelanskog predsednika je propao, izjavio je za Sputnjik izvor u Karakasu.

„Jeste, atentat se po svoj prilici dogodio, ali je bio neuspešan“, rekao je izvor.

Prema izveštajima lokalnih medija, Maduro nije povređen i evakuisan je sa lica mesta. Agencija Rojters navodi da je povređeno najmanje sedam vojnika nacionalne garde.

Venezuela | This is one of the 7 soldiers injured during the recent attack against president Nicolás Maduro (via @XHespanol) pic.twitter.com/hjuWWzV0bE

— MV English (@MV_Eng) August 5, 2018