Haradinaj: Srbija na naše trzište može kroz priznanje

BEČ – Predsednik privremene vlade u Prištini Ramuša Haradinaj poručuje da, ako Srbija želi da ponovo uđe na kosovsko tržište, to može, ali nakon priznanja.

Haradinaj je, u intervjuu bečkom dnevniku „Prese“ i nemačkom listu „Štutgarter nahrihten“, kazao da je dijalog posredstvom EU trebalo da vodi do sporazuma sa Srbijom, koje predviđa i priznanje nezavinosti, što je ostalo bez rezultata.

Umesto toga, tvrdi da je Kosovo bilo izloženo sve većim napadima od Srbije, kao što je lobiranje za povlačenje priznanje ili trgovinske barijere.

„U takvoj situaciji nije nam preostajalo ništa drugo nego da blokiramo naše trzište za srpsku robu. Ako Srbija želi na naše tržište, to je moguće kada prizna Kosovo“, podvukao je Haradinaj.

Upitan da li su takse na srpsku robu vredne i opterećenja odnosa sa SAD, on je kazao da Kosovo ima veliko poštovanje prema Americi, ali da je suverena nacija i da su „pojedine odluke sopstvene“.

Izneo je i svoje razočarenje EU, ukazujući da je Kosovo ispunilo i poslednji uslov Unije za bezvizni režim prihvatanjem sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom.

„Mi smo ispunili ovaj uslov, ali nije bilo isporuke sa strane EU. Pod rukovodstvom šefice evrospke diplomatije Federike Mogerini dijalog je dospeo na stramputice. Umesto da razgovaramo o normalizaciji odnosa, razgovara se o granicama i teritorijama. Niko nije očekivao da će baš Brisel da se vrati ovoj debati iz prošlosti“, rekao je Haradinaj.

Poručio je da nijedna granica na Balkanu nije stara ili stabilna i da bi ponovno razmatranje pitanje granica destablizovalo ne samo Kosovo, već ceo region.

„Kosovo je želelo trajni sporazum sa Srbijom, ali nećemo se za to igrati teritorijama i granicama. To nije rešenje. Opasno je i zbog toga do toga neće ni doći“, rekao je Haradinaj.

Što se stanja na Kosovu tiče, 20 godina posle bombardovanja SRJ, ukazao je da je Kosovo tada pretrpelo devastaciju, i da danas nije lako da se aktivira potencijal.

„Postoji nada, ali i izazovi. Vašington, Brisel, Berlin ranije su govorili jednim glasom na Balkanu. Danas, na žalost, to više nisu ujedinjeni partneri. Pozdravljamo što je postignut dogovor između Makedonije i Grčke, ali nedostaje nam ta energija kod drugih pitanja u regionu“, kazao je Haradinaj.

(Tanjug)