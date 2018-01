Horor u SAD: Ispalio 100 metaka u zamenike šerifa, ubio jednog i sebe

Na periferiji Denvera u američkoj saveznoj državi Kolorado 37-godišnji Metju Ril ispalio je rano jutros iz zasede više od 100 metaka u zamenike šerifa, ubivši jednog i ranivši četvoro, pre nego što je ubio sebe, prenosi AP.

Šerif okruga Daglas Toni Spurlok izjavio je da se Ril zabarikadirao u spavaćoj sobi stana u naselju Hajlend ranč, na 28 kilometara od Denvera, i odmah pucao na zamenike šerifa čim su ušli u stan da pokušaju da pričaju sa njim.

„Svi su pali u roku od nekoliko sekundi, tako da je to bilo više nešto kao napad iz zasede na naše policajce. On je znao da dolazimo i mi smo mu očigledno stavili do znanja da smo stigli“, rekao je Spurlok.

AP navodi da je korisnik Jutjuba pod imenom Metju Ril 13. decembra na toj sajtu objavio da želi smenu Spurloka, pritom vređajući psovkama na ličnoj osnovi šerifa i zamenike.

