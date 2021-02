Incko: Zakon o negiranju genocidu je spreman

SARAJEVO – Zakon o negiranju genocidu je spreman, izjavio je danas visoki predstavnik u BiH Valentin Incko.

„Još ne pakujem kofere! Ja ostajem do daljnjeg, ukidanje OHR-a je daleki san“, poručio je Incko u intervjuu Fejs TV.

Na pitanje hoće li rukovodstvo Narodne skupoštine RS, Nedeljka Čubrilovića i Sonju Karadžić, sankcionisati ako ne oduzmu odlikovanja „ratnim zločincima“, Incko je rekao da im je dao rok do maja, do sednice Saveta bezbednosti UN, da će biti posledica ako se to ne uradi i da čeka odgovor Čubrilovića.

Visoki predstavnik u BiH je rekao da u fioci ima gotov nacrt Zakona o negiranju genocida i da će ga sigurno poslati u parlament, tako da će imati poslednju šansu da to private.

„Ako ne usvoje, reagovaću!“, istakao je on.

Na pitanje hoće li Kristijan Šmit uopšte biti novi visoki predstavnik, da li su Amerikanci za, Incko je rekao da mora da se pogleda u kristalnu kuglu da bi se pronašao taj odgovor.

On je naveo da u svetu ima 200 problema, ali da je ipak Bosna u prvih pet, šest prioriteta.

„Novi državni sekretar Entoni Blinken je tokom rata pisao govore o Bosni sa (američkim predsednikom Džoom) Bajdenom, njegov očuh je Jevrejin koji je preživo holokaust, Blinken zna šta je genocid“, rekao je on.

(Tanjug)

