ITA: Desnicari biraju s kim ce u vladu, Dragi zeli jedinstvo

RIM – Italijanske konzervativne stranke u okviru vladajuće koalicije saopštile su danas da će ostati u vladi premijera Marija Dragija samo ako Pokret pet zvezdica ne bude u njoj.

U zajedničkom saopštenju stranke Liga i Forca Italija navele su da žele veliku reorganizaciju vlade, a taj zahtev je Dragi ranije odbacio, prenosi Rojters.

Dragi je danas u prarlamentu obavestio svoje koalicione partnere da moraju biti jedinstveni, ako žele da on ostane na premijerskom mestu, naglašavajući da je opstanak široke vladajuće koalicije ono što žele građani.

On je tokom govora izneo niz problema sa kojima se Italija trenutno suočava, od rata u Ukrajini do socijalne nejednakosti i rasta cena, i poručio da političke stranke moraju da stanu iza njega, ako žele da predvodi vladu do izbora u prvoj polovini 2023.

„Da li su stranke i da li ste vi poslanici spremni da ponovo izgradite ovaj savez“, upitao je Dragi tokom obraćanja u parlamentu, uz napomenu da to traže građani Italije, prenosi Rojters.

Senatori u Gornjem domu iz populističkog Pokreta pet zvezdica, koji je izazvao krizu vlade prošle nedelje, kada nisu podržali vladin predlog zakona o pomoći stanovništvu da prevaziđe probleme koje ima zbog visokih troškova života, čime su zapravo, ukazali nepoverenje vladi, nisu aplaudirali na kraju njegovog govora, kao ni mnogi članovi desničarske stranke Liga, navodi britanska agencija.

Italijanska koaliciona vlada nacionalnog jedinstva, koja uključuje stranke desnice, levice, centra i populistički Pokret pet zvezdica, formirana je u februaru da pomogne Italiji da se oporavi od pandemije korona virusa.

(Tanjug)

