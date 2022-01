Italijanski parlament i dalje podelen oko izbora predsednika

RIM – Italijanski parlament glasao je šesti dan za redom kako bi izabrao predsednika, ali stranke su ostale duboko podeljene oko mogućeg kandidata.

Nastojanja da se nađe zamena za Serđa Matarelu, čiji mandat ističe 3. februara, traju već nedelju dana i pokazala su razlike među predstavnicima blokova levog i desnog centra, prenosi Rojters.

Šefovi desničarske Lige i Pokreta 5 zvezdica koji je povezan sa levim centrom saopstili su da žele da se na mestu predsednika države prvi put nađe žena i nagovestili da su blizu dogovora.

Politički izvori navode da obe ove grupacije podržavaju Elizabetu Beloni koja je na čelu obaveštajnih službi, ali na to su oštro reagovale druge partije.

Mnogi poslanici su počeli da ignorišu lidere svojih partija i sve veći broj njih glasa za Matarelu, uprkos činjenici da je on isključio mogućnost drugog mandata.

Tako je juče on dobio glasove čak 336 poslanika za razliku od prethodnog dana kada je za njega glasalo 160 poslanika.

Dnevnik Republika nakon toga objavio je naslov „Parlament želi Matarelu“, ali ostaje nejasno da li bi on prihvatio drugi mandat, iako mnogi poslanici smatraju da bi njegovo ponovno imenovanje za predsednika bilo najbolji način da se održi status kvo i omogući vladi da se fokusira na borbu protiv pandemije kovida 19.

Više neuspelih pokušaja da se iznađe bilo kakav konsenzus zatrovali su političku atmosferu uz potencijalno opasne posledice po stabilnost široke koalicije koja podržava vladu premijera Marija Dragija, navodi Rojters.

Sam Dragi je jasno stavio do znanja da bi želeo posao predsednika, ali vodeće stranke su do sada odbijale da stave njegovo ime kao mogućeg kandidata za predsednika, delimično iz straha da bi nagla zamena uloga mogla da dovede do rušenja krhke vlade, navodi agencija.

(Tanjug)

