Izvor zagrebačke Nove tv. : Letilica nije bila naoružana

ZAGREB – Na delovima bespilotne vojne letilice na kojima je završeno veštačenje nije bilo tragova eksploziva izvestila je zagrebačka Nova tv., pozivajući se na izvore bliske istrazi.

Uzorci veštačeni u Centru za veštačenje “Ivan Vučetić” nisu pokazali tragove eksploziva na delovima koji su analizirani, saopštila je ova televizija u sinoćnjem Dnevniku.

Navode i da je to suprotno svim dosadašnjim tvrdnjama vlade i Ministarstva odbrane, kao i da su za komentar zvali Ministarstvo unutarnjih poslova i Državno tužilaštvo, ali ga nisu dobili.

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je juče da još čeka nalaz veštačenja.

“Gde je nalaz Centra za kriminalistička veštačenja ‘Ivan Vučetić’ u kojem se to kiseli nekoliko dana? S obzirom na to da se o toj istrazi priča kao o javnom dobru, kad već ljudima pokazujemo krhotine tog drona, da vidimo kakav je stvaran forenzički i hemijski nalaz uzoraka koji su izuzeti”, rekao je Milanović.

Vojna letilica pala je u na Zagreb pre gotovo dve sedmice, a premijer Andrej Plenković je u petak rekao da imaju pozdane i proverene informacije da je letilica bila naoružana, da je došlo do eksplozije i da je najverovatnije reč o avio-bombi koja je eksplodirala u tlu.

Ukoliko se potvrdi da je letilica bila nenaoružana to će potvrditi reči generalnog sekretara NATO Jensa Stoltenberga, ali bi istovremeno demantovalo premijera Plenkovića, vladu i Ministrastvo odbrane, koji su tvrdili da su na letilici pronađeni ostaci avio-bombe, preneli su hrvatski mediji.

Plenković i ministar odbrane Mario Banožić, naime, više puta su izjavljivali da je letilica bila naoružana.

Od pada letilice na Zagreb u hrvatskoj javnosti je bilo više verzija priče, od one da je unutra bilo 120 kg, pa 40 kilograma eksploziva, do najnovije premijerove izjave od pre nekoliko dana kada je rekao da je „letilica bila naoružana, da je došlo do eksplozije i da je najverovatnije bila reč o aviobombi“.

Stoltenberg je nakon pada letilice rekao da prema indicijama koje Alijansa ima letilica nije bila naoružana.

(Tanjug)

