Junker: Nema više pomeranja,ako parlament ne ratifikuje…

BRISEL – Predsednik Evropske Komisije Žan Klod Junker izjavio je danas da Velika Britanije neće dobiti ni jedno kratkoročno pomeranje Bregzita, dok njen „frakcijaški“ parlament ne ratifikuje sporazum o izlasku iz EU najkasnije do 12. aprila.

„Krajnji rok za prihvatanje sporazuma je 12. april. Ukoliko se to ne učini do tada, neće biti moguće dalje odlaganje Bregzita“, rekao je Junker, prenosi Rojters.

On je dodao i da je najverovatniji scenario za 12. april u ponoć izlazak bez sporazuma i dodao da to nije ono što on želi.

„Ali to je ishod za koji sam se pobrinuo da EU bude za njega spremna“, rekao je Junker.

