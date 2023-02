Kalabuhov: Ni Rusija, ni EU, ni SAD nemaju pravo da određuju BiH kojim putem da ide

SARAJEVO – Mit je da Rusija „zabranjuje BiH ulazak u NATO i EU“, poručio je danas ambasador Ruske Federacije u BiH Igor Kalabuhov i istakao da je BiH nezavisna u svojim odlukama, te da ni Rusija, ni EU, ni SAD nemaju pravo da se mešaju u njene unutrašnje poslove i da joj određuje kojim putem da ide.

Kalabuhov je naglasio da je BiH slobodna da napravi bilo kakav korak na svetskoj sceni, da se pridruži bilo kojoj političkoj, ekonomskoj ili kulturnoj organizaciji ukoliko to želi većina građana i ukoliko to donosi neku korist zemlji, daje podstrek razvoju, ojačava veze sa drugim narodima, te da će to Rusija primiti sa iskrenom radošću.

„Ali BiH (rukovodstvo zemlje) mora da shvati da u slučaju da se BiH pridruži nekom bloku čiji je glavni cilj uništenje Rusije, onda mi – isto tako slobodna zemlja sa nezavisnom spoljnom politikom, kao što je i BiH – imamo pravo da se branimo“, naveo je Kalabuhov i pojasnio da sve dok se ne preduzimaju mere protiv Rusije, ona nema potrebe za pojačanjem mera odbrane.

On je na zvaničnoj Fejsbuk stranici Ambasade Ruske Federacije u BiH napisao da je mit da Rusija „zabranjuje BiH ulazak u NATO i EU“, te da je čak i sama formulacija smešna“.

„Može li neko zabraniti bilo šta suverenoj državi koja vodi nezavisnu politiku? Uprkos brojnim izjavama Ambasade u kojima se pojašnjava naš stav po ovom pitanju, takve sumnje i dalje postoje u medijskom prostoru BiH“, kaže Kalabuhov.

On je naglasio da je BiH nezavisna u svojim odlukama, te da ni Rusija, ni EU, ni SAD nema pravo da se meša u njene unutrašnje poslove i da joj određuje kojim putem da ide.

„Međutim, ovđe tradicionalno sledi jedno pojašnjenje koje uvek izaziva gomilu netačnih tumačenja i šarenih naslova iz kategorije ‘Rusija ponovo preti!’. Ovde se može prigovoriti da se, hipotetički, može ući u NATO ili EU sa potpuno drugačijim namerama koje nemaju veze sa Rusijom. Na primer, da se razreše nagomilane unutrašnje kontradikcije“, naveo je Kalabuhov.

Poručio je da ne treba očekivati ekstremni razvoj situacije.

„Dok ne budemo sto odsto sigurni u realnost podmuklih planova po uništenju naše zemlje, crveno dugme niko pritisnuti neće“, istakao je Kalabuhov u objavi koju ja napisao povodom 10. februara, dana kada Rusija slavi Dan diplomatskog radnika.

Ruski diplomata je rekao da su BiH i Rusija blisko povezane jedna s drugom, ali ne na način kako o tome pišu mnogi domaći i strani portali, te da će iz tog razloga u narednim danima objavljivati po jedan od „najukorenjenijih i najštetnijih mitova“, koji su, kako je naveo, nametnuti da bi pokvarili iskrene i bliske odnose između dve zemlje.

Podsetio je i na mit da će Rusija „čim završi specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini, preći na BiH“.

„Mora se priznati da je zapadna propagandna mašina odradila veliki posao u doslednom promovisanju takvih gluposti. Ali promovisali ili ne, one će ostati glupost i ništa drugo“, kaže Kalabuhov.

Podsetio je da je Rusija bila prisiljena da proglasi specijalnu vojnu operaciju kao odgovor na egzistencijalnu pretnju svojoj sigurnosti, te da je operacija isključivo defanzivne prirode.

„Da li je BiH ili bilo koje njeno delovanje pretnja sigurnosti Rusije? Da li ona ubija ruske građane ili, možda, prikuplja naš biološki materijal da bi se u nekoj američkoj laboratoriji razvio virus koji će se širiti na južne regione Rusije, kao što je bio slučaj sa kijevskim režimom? Prema našim podacima, ne. Osim ako nešto ne znamo… Šalimo se. I dokle god je to tako, nema ni najmanjeg razloga da se građani BiH zbog ovoga brinu“, zaključio je Kalabuhov, prenela je RTRS.

(Tanjug)

