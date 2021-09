Karan: Komšić da pročita Ustav državne zajednice BiH

BANJALUKA – Izjava člana Predsedništva BiH Željka Komšića, da BiH može biti multikulturalna i bez konstitutivnosti, predstavlja do sad najveći i direktan udar na Ustav BiH i sam Dejtonski sporazum, izjavio je profesor Ustavnog prava Siniša Karan.

Upoznaćemo Komšića da je preambulom Ustava BiH propisano da su konstitutivni narodi u BiH Bošnjaci, Srbi i Hrvati, a da se u članu I/3 Ustava BiH navodi da se BiH sastoji od dva entiteta FBiH i Republike Srpske, rekao je Karan za RTRS.

Karan je Komšića upozorio da je za ono što je uradio u ustavima velikog broja zemalja predviđena krivična i politička odgovornost zbog kršenja Ustava i ustavnog poretka i to od nekog ko je trenutno predstavlja – predsedavajućeg Predsedništva BiH.

“ 26 godina od nastanka Dejtonskog mirovnog sporazuma, imamo na sceni izjave člana Predsedništva BiH, kojima, svesno ili nesvesno, ruši upravo Dejtonski sporazum, kao i Ustav državne zajednice čiji je član Predsedništva, i na kraju, takve izjave dovode do rušenja BiH, izjavio je Karan.

On upozorava da Komšićeva izjava o multikulturalnoj BiH ima prikrivene namere, a to su stvaranje centralističke i unitarističke BiH, kao i oduzimanje prava srpskom i hrvatskom narodu, kao konsitutitivnim i državotvornim narodima, da učestvuju u stvaranju institucija po pricipu pariteta i donošenju odluka po principu konsenzusa.

“ Potrebno je naglasiti da je Komšić tzv. hrvatski član Predsedništva BiH, izabran glasovima bošnjačkog naroda, a upravo taj narod, kao čiji se predstavnik predstavlja, vodi u nacionalnu manjinu i oduzima im pravo konstituivnosti, te etničke i rodne vrednosti, kao i teritorijalnu odrednicu, kaže Karan.

On dodaje da je izbor Željka Komšića za tzv. hrvatskog člana Predsedništva BiH primer multikulturalnosti, odnosno primer ukidanja konstitutivnosti jednog naroda i stvaranje nacionalne manjine, budući da je jednom narodu oduzeto osnovno pravo da bira svog predstavnika.

Ističe da je Komšićeva izjava da BiH treba da bude multikulturalna država, deo kontinuirane politike napada na Republiku Srpsku i težnje ka stvaranju unitarne BiH, kroz proces unitarizacije i majorizacije, koju sprovodi politika okupljena oko bošnjačke strukture, Ustavnog suda BiH i dela međunarodne zajednice.

„Budući da je Komšić svoju izjavu, kojom narušava Ustav BiH i koja dovodi do nestabilnosti BiH, dao pred takozvanim visokim predstavnikom Šmitom, kojeg Komšić priznaje, pozivamo Šmita da smeni člana Predsedništva BiH Željka Komšića i da se iz Slovenije vrati kao građanin BiH, a ne kao član Predsedništva, zaključio je Karan.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.