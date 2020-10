Karlovac: Fizički obračun odbornika zbog zaštitne maske

ZAGREB – Sednica u karlovačkom gradskom veću danas se završila incidentom, jer jedan od odbornika nije nosio masku, prenose hrvatski mediji.

Nakon što su govore završili odbornici koji su imali pitanja, potpredsednik Veća Filip Jarnević iz stranke Živi zid nije dobio priliku da postavi pitanje jer nije imao masku.

Iako se probio do govornice, jer je sednicu pratio van sale gradskog veća, sa nje je izguran.

Kako navodi portal Indeks, čim je je počeo da govori, počelo je negodovanje, a Jarnević je članovima HDZ-a uzvratio, rekavši da se radi o HDZ-ovoj diktaturi.

Jarnević je neko vreme govorio, a onda je u jednom trenutku iz pozadine dvorane došao član HDZ-a, gradski odbornik i predsednik županijske Sportske zajednice Želimir Feitl.

On je Jarneviću, kako se dalje navodi, „pred nosom spustio mikrofon, uhvatio ga za rame i počeo gurati s govornice“.

„Nemojte me gurati, sad i fizičko nasrtanje, to su te diktatorske metode. Hoćete me još i istući?“, pitao je Jarnević.

U tom trenutku se do govornice vratio gradonačelnik Mandić pa se Feitl povukao, a Jarnević odustao od daljeg govora.

(Tanjug)

