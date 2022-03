Košutić: Vožači ušli u Poljsku, na putu za Srbiju

VARŠAVA – Jutros oko četiri sata srpski vozači i kamioni koji su boravili danima na ukrajinsko poljskoj granici pušteni su u Poljsku i na putu su ka Srbiji, potvrdio je za Tanjug ambasador Srbije u Poljskoj Nebojša Košutić.

Košutić je rekao da je pre nekoliko dana uspostavljen zvaničan kontakt sa ukrajinskim vlastima kako bi se ovim srpskim državljanima pomoglo da napuste zemlju, i da je dobijena informacija da je na snazi zakon o ratnoj administraciji, po kojem carina više nije nadležna za slučaj naših vozača, što je dodatno administrativno komplikovalo situaciju, a da je na kraju ceo slučaj rešen više neformalnim putem.

On je na pitanje da li postoje neke slične situacije sa našim vozačima u Ukrajini naveo da je reč o ogromnoj zemlji i da imamo izuzetno veliku trgovinsku razmenu sa ovim regionom, pa da je teško u ovom trenutku pouzdano znati da li ima još negde nekih naših kamiona koji su blokirani, osim jednog slučaja sa vozačem koji je blokiran nadomak Kijeva.

Košutić je naglasio da je Srbija nažalost morala da izmesti diplomatsko predstavništvo iz Ukrajine, ali da naša ambasada u Varšavi kao i Ministarstvo spoljnih poslova u Beogradu sa ukrajinskim vlastima rade na tome da se jednom našem vozaču koji je u Semipolki nadomak Kijeva omogući povratak u Srbiju.

On je rekao i da veliki broj ljudi svakodnevno prelazi iz Ukrajine u Poljsku, i da je prema poslednjim podacima to broj od preko 1,1 miliona do sada, a da je celo poljsko društvo maksimalno mobilisano da se pomogne ukrajinskim državljanima koji dolaze, kao i da je reč uglavnom o ženama, deci i starijim osobama.

(Tanjug)

