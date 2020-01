„Ljudska greška“: Iran priznao da je srušio ukrajinski avion

Iranski zvaničnici priznali su da su „nenamerno“ srušili avion sa 176 putnika i članova posade, nedugo po poletanju iz Teherana u utorak.

Iranska televizija objavila je saopštenje iranske vojske, u kome se kaže da je reč o ljudskoj grešci, uz izvinjenje porodicama poginulih.

My thoughts and prayers go to all the mourning families. I offer my sincerest condolences. https://t.co/4dkePxupzm

The Islamic Republic of Iran deeply regrets this disastrous mistake.

U „boingu 737“ ukrajinske aviokompanije stradaloje 82 Iranaca, 63 Kanađanina i 11 Ukrajinaca.

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:

Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster

Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

💔

