Masakr u Teksasu: Ubijeno 19 dece, 2 odraslih, ubica kupio oružje na 18. rođendan

Najmanje 19 učenika i dve odrasle osobe ubijeni su kada je 18-godišnjak pucao u osnovnoj školi Rob u Juvaldeu u Teksasu, saopštile su lokalne vlasti te američke savezne države.

Authorities in #Uvalde, Texas say Salvador Raimondo Ramos, 18, is the gunman who killed his grandmother before murdering 14 young children at a school & a teacher. Two officers were also shot but survived. He was reportedly killed by responding police. https://t.co/5RAfTmRBJq pic.twitter.com/ji6wQfR1Qr — Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) May 24, 2022

Ubijen je i napadač, 18-godišnji Salvador Ramos, učenik srednje škole u gradiću Juvalde, koji je nasumice pucao idući iz učionice u učionicu, naveli su u policiji. Radi se o školi koju pohađaju učenici do četvrtog razreda. Ima ih petstotinak i većinski su hispanskog porekla i siromašnog ekonomskog statusa.

Guverner Greg Abot precizirao je da je među ubijenima i jedan nastavnik, prenosi AP.

„On je izašao iz vozila. Imao je pištolj, a verovatno i pušku. Živio je u Uvaldeu u Teksasu. Ubili su ga policajci koji su došli na mjesto događaja“, objavio je guverner. Pre napada na školu ubio je i svoju baku.

Društvenim mrežama se deli video na kojem se vidi trenutak kada je napadač ušao u osnovnu školu, pre nego što je krenuo da ubija nevine žrtve.

This Video shows Salvador Ramos the Robbs Elementary school shooter running into the school with a assault rifle.#Uvalde #RobbElementary #SchoolShooting pic.twitter.com/YkY1wWwkiu — TheFamily'sSoup TV (@FamilysSoupTV) May 25, 2022

Napad u osnovnoj školi Rob u Juvaldeu, mahom nastanjenom latino stanovništvom, najteži je zločin u američkim školama od decembra 2012. godine, kada je naoružani napadač ubio 20 dece i šestoro odraslih u osnovnoj školi Sendi Huk, u Njutaunu, u Konektikatu.

Prijatelju poslao fotografije oružja

Bivši drug iz razreda Salvadora Ramosa rekao je da mu je Ramos poslao fotografije oružja i municije pre nego što je krenuo u napad.

Prijatelj, koji nije želeo da otkriva identitet, rekao je da je na određeni način bio „blizak“ sa Ramosom i da se povremeno čuo sa njim da igraju Xbox zajedno.

„Poslao bi mi poruku tu i tamo, a pre četiri dana, poslao mi je fotografije oružja koje je koristio. I torbu punu municije. Pitao sam ga “brate, šta će ti ovo?“, odgovorio je “nemoj da brineš o tome“. Nastavio je da mi šalje poruke tipa “izgledam sada vrlo drugačije, ne bi me prepoznao““, rekao je Ramosov prijatelj, preneo je CNN.

Prijatelj je dodao da su Ramosa ismevala druga deca zbog odeće koju je nosio i zbog loše finansijske situacije njegove porodice, pa je u poslednje vreme sve ređe viđan na časovima.

„Počeo je da ne dolazi u školu i onda je postepeno izostajao. Jedva da je i dolazio na kraju“, dodao je on.

Prijatelj je rekao da je, nakon što je završio maturu, ređe razgovarao sa Ramosom, ali da su svakih nekoliko meseci, na Ramosov predlog, igrali Xbox.

Koliko oružja imaju Amerikanci, a koliko ostatak sveta?

Amerikanci poseduju ekstremno više oružja nego građani u svim drugim zemljama sveta.

American gun ownership in comparative perspective is just off the charts extreme. How do you even go back from this? pic.twitter.com/eHFGhQqMu3 — Steven White (@notstevenwhite) May 24, 2022

