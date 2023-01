Milanović ponovo u centru pažnje ruskih medija

MOSKVA/ZAREB – Poslednje izjave predsednika Zorana Milanovića da je „Kosovo oteto Srbiji“ i da „Krim više nikada neće biti Ukrajina“, ponovo su u centru pažnje ruskih medija.

RIA novosti su mu u poslednja 24 sata posvetile čak devet članaka, a svaku Milanovićevu izjavu pretvori su u članak u kojem napominju kako se i pre suprotstavljao odlukama Zapada i da „nijej ničiji rob“, prenose hrvatski mediji.

Navode da izjave Milanovića ne koriste samo ruski portali, već isto radi i, kako kažu, glavni ratni huškač ruskog predsednika Vladimira Putina, Vladimir Solovjov.

Hrvatski portal 24sata piše da Solovjov od početka invazije, zajedno sa svojom dragom koleginicom Margaritom Simonjan, u emisiji u udarnom TV terminu gosti razne „stručnjake“ i „analitičare“, a rasprae se, kažu, najčešće pretvore u takmičenje u pretnjama Zapadu.

„Nema kome nisu zapretili. Britaniju će potopiti, SAD uništiti, Nemačku spaliti, Francusku demolirati, Poljsku pregaziti, države Baltika pretvoriti u prah…“, piše portal.

Ukratko, navodi portal, ako pitate Solovjova i njegove goste, od Rusije nema jače sile. Ovaj voditelj i njegova družina u emisiji emitiranoj 16. januara već su hvalili Milanovića i njegovu raniju izjavu da Vašington i NATO preko Ukrajine vode proxy rat protiv Rusije.

„Plan ne može biti maknuti Putina. Plan ne mogu biti sankcije. To su gluposti. Nećemo ništa postići. Nisu ni Miloševića slomili sankcijama. Idu iz rata u rat. Šta bi trebalo da budemo? Američki robovi?“, vrtela se ova Milanovićeva izjava na ruskoj TV.

Pritom da to ne govori neki poslednji čovek u Evropi, nego predsednik Hrvatske, kazao je tada Solovjov, podseća portal.

Milanovića je sinoć kod Solovjova prvi spomenuo politolog Dmitrij Evstafjev, jedan od ‘redovnih’ u emisiji.

„Jako mi se svideo prijatelj iz Hrvatske. Jako mi se svideo. Izrekao je veliku istinu. Možete rastrgati na komade sitnu boraniju koja se ne može suprotstaviti. Ali kad možeš dobiti po njušci: neee, to nismo potpisali. Vidite kakva je to sitna, jeftina šuša! Koja se može samo besomučno pridružiti na Srbiju. Raskomadati Srbiju, to je normalno. To je bilo ispravno. To je bila demokratija. Ali dobiti po njuškama od Rusije?“, rekao je Evstafijev, piše zagrebački Večernji list.

Politikolog je dalje rekao da „znamo da će Zapadu u Ukrajini biti nanesen strateški poraz“.

„I čitava konstrukcija koju EU i SAD grade na Balkanu, uključujući kriminalni šaher-maher, će se urušiti. Tamo će pretendenti još podeliti“, rekao je Estafjev.

(Tanjug)

