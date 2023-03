Milanovićevo odlikovanje pripadnicima 103. brigade HVO najveća sramota

BANJALUKA – Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Danijel Egić i predstavnici Boračke organizacije Srpske osudili su nedavni događaj u Derventi kada je predsednik Hrvatske Zoran Milanović odlikovao 103. brigadu HVO-a i poručili da takav čin vređa žrtve i da se mora pronaći odgovorna osoba koja je to dozvolila.

„Osuđujem čin predsednika Hrvatske. Mislim da je to bilo neprimerno u ovom momentu. To je čin koji vređa naše žrtve i žive borce. Pridružujem se zahtevu da se nađe krivac i odgovorna osoba. Nije vreme da se doliva so na još uvek nezarasle rane. Mi moramo Republiku Srpsku da branimo u miru. Srpska se brani slogom. Ne smemo dozvoliti da se razjedinimo po bilo kom osnovu. Ljudi koji su ovo izrežirali idu ka tome da se mi raslojimo, da ne budemo složni jer tako će moći da nam pomalo otkidaju Republiku Srpsku“, rekao je Egić.

Sličnog mišljenja je i Radan Ostojić, predsednik Boračke organizacije Republike Srpske koji kaže da su sa ministrom razgovarali o sramotnim dešavanjima vezano za Derventu i Brod, dolazak hrvatskog predsednika koji je dodelio odlikovanja pripadnicima 103. brigade HVO.

„To je možda nešto što je od završetka rata do danas predstavlja jednu od najvećih sramota koja je učinjena boračkim kategorijama, žrtvama te iste brigade i ostalim žrtvama ne samo u ovom ratu nego i svim ratovima koje smo vodili u prošlom veku. To je sramota i prema ratnim vojnim invalidima i prema demobilisanim borcima. I mi smo od ministra tražili da na organima institucija Srpske ovo pitanje mora biti rešeno, moramo dobiti odgovore šta se desilo i ko je za sve ovo odgovoran. Nećemo stati dok se ovo pitanje ne reši“, rekao je Ostojić, prenela je RTRS.

Hrvatski predsednik Zoran Milanović je 25. marta u Derventi učestvovao na obeležavanju 31. godišnjice osnivanja 103. brigade Hrvatskog vieća odbrane u tom gradu.

Milanović je tom prilikom odlikovao pomenutu brigadu Ordenom Nikole Šubića Zrinskog za “iskazano junaštvo njenih pripadnika u Domovinskom ratu”.

Povodom najavljenog okupljanja pripadnika 103. brigade HVO i saznanja da je deo programa planiran i u neposrednoj blizini centralnog spomenika poginulim borcima Vojske Republike Srpske, tri organizacije upozorile su organizatore i nadležne institucije da to izaziva nemir, ogorčenje i bes većine boraca, članova porodica poginulih boraca i zarobljenika koji su preživeli najveće torture.

Organizacije proistekle iz Odbrambeno-otadžbinskog rata okupljanje organizovano na ovakav način i sa ovakvim sadržajem smatraju čistom provokacijom i guranjem prsta u oko svim borcima, porodicama poginulih, zarobljenicima, ali i svim građanima Dervente.

(Tanjug)

