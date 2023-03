Milatović: Milo zna da ga Crna Gora neće glasati

PODGORICA – Predsednički kandidat Pokreta Evropa sad Jakov Milatović kazao je na konvenciji u Beranama da njegov suparnik u drugom krugu izbora, lider DPS-a Milo Đukanović, obilazi inostranstvo jer zna da ga Crna Gora neće glasati.

“Vidim da ste svi vi u Beranama prepoznali značaj izbora i da verujete u uspeh onako kako ste verovali u prvom krugu. Dobro znate sa kim imamo posla i koliko je važno za Crnu Goru da je u narednih pet godina ne vodi Đukanović”, rekao je Milatović.

Kazao je da Đukanović godinama Crnu Goru „drži zarobljenu – u tenzijama, prošlosti i pokušajima da nas posvađa“. „A ja sam ovde, kako bih zajedno sa vama – ljubavlju, znanjem i radom poveo Crnu Goru napred, ka uspehu”, rekao je Milatović, saopšteno je iz PES-a.

Milatović je, govoreći o „svim pošastima tridesetogodišnje vlasti“, naveo „samo neke od posledica ohole vladavine Đukanovića“.

“Decenijama su vršili pritisak na poštene ljude da se povinuju i da ih glasaju, a narodu davali mrvice i nudili nedovoljno plaćene poslove. Gasili su fabrike, a otvarali svoje banke i privatne kompanije. Znam da niste zaboravili sve ostale stvari koje su se dešavale svih ovih 30 godina, posebno odlazak naše mladosti u inostranstvo”, kazao je Milatović.

Govoreći da dijaspora zaslužuje bolji tretman, Milatović je upitao: “Što Đukanović nije došao pred vas da vam objasni zašto su vaša deca morala da napuste svoj grad nego se po ko zna koji put setio baš sad da organizuje dijasporu? On obilazi inostranstvo jer zna da ga Crna Gora glasati neće! Hvata se za slamku, pokušava da obmane naše ljude u dijaspori, koji svim srcem vole Crnu Goru”, kazao je Milatović.

Istakao je da postoji način da se izmeri ljubav prema Crnoj Gori – jasno bi, kaže, pokazao da je Đukanović ne voli.

„On voli 10 miliona iz afere ‘Limenka’, i naših 11 miliona za privatnu banku. On obožava desetine i stotine miliona evra našeg novca koje je poklonio svojim prijateljima, kumovima i porodici. A kada mu se učini da je i to malo, onda on i njegova familija tuže državu Crnu Goru. To je merilo njegovog patriotizma. I zato on ne želi da bude predsednik Crne Gore, on želi imunitet još pet godina, fotelju i štit od procesuiranja”, naveo je Milatović.

Kazao je da građane, ipak, niko ne može prevariti. „Vi gledate dela i ne slušate njihove prazne priče. I upravo zato ćemo 2. aprila zajedno osloboditi Crnu Goru. Naša država više neće biti u rukama hobotnice“.

“Zapamtite, može se jednako kvalitetno i lepo živeti pod Jasikovcem, Bjelasicom i Komovima, kao što se živi pod Goricom, Rumijom ili Orjenom. Može, mora i hoće! I uspećemo u tome zajedno”, zaključio je Milatović, prenele su podgoričke Vijesti.

(Tanjug)

