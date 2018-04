Milioner za ubistvo novinarke osuđen na doživotni zatvor

#snippdnews #snippd #follow #news #headlines #topnews #worldnews #denmark #danish #petermadsen #kimwall #inventor #inventors #submarine #submariner #journalist #journalism #journalistlife #murder #europe #germany #nordic #scandinavian #dane #copenhagen #technology #police #investigation

A post shared by SnippdNews (@snippdnews) on Jan 17, 2018 at 11:08pm PST