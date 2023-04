Nebenzja: Zapad u Ukrajini pokazao neiskrenost u sprovođenju kontrole naoružanja

MOSKVA/KIJEV – KRIZA U UKRAJINI pokazala je neiskrenost zapadnih zemalja u sprovođenju kontrole naoružanja, rekao je danas na sastanku Saveta bezbednosti ruski izaslanik pri UN Vasilij Nebenzja.

„Zapadne zemlje su dosledno promovisale koncept odgovornog ponašanja i povećane kontrole nad cirkulacijom oružja. Međutim, kriza koju su izazvale u Ukrajini postala je istinski prikaz neiskrenosti njihovih izjava u prilog međunarodnim naporima u borbi protiv nekontrolisanog širenja naoružanja“, rekao je Nebenzja, prenosi Taš.

On je podsetio da je Rusija više puta ukazivala na posledice slanja naoružanja i vojne opreme u Ukrajinu.

Prema njegovim rečima Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici vrše pritisak na druge zemlje u pokušaju da ih nateraju da krše sporazume sa Rusijom i izvoze svoje oružje iz sovjetske ere u Ukrajinu.

„Tajne isporuke oružja u ove ili one regione preko trećih zemalja iskrivljuju sliku o tokovima naoružanja u svetu i smanjuju transparentnost u ovoj sferi. Nažalost, zapadne zemlje ne samo da ignorišu takva kršenja, već ih ohrabruju“, rekao je Nebenzja u upozorio da oružje koje se isporučuje Kijevu dospeva u ruke kriminalaca i terorista.

PORTPAROL KREMLJA Dmitrij Peskov ocenio je danas da su tajni dokumenti Pentagona koji su procureli na internetu „prilično zanimljivi“.

„Svi se oni proučavaju, analiziraju i o njima se naširoko raspravlja“, rekao je portparol Kremlja, prenela je agencija RIA Novosti.

Govoreći o optužbama o umešanosti Rusije u curenje američkih tajnih informacija Peskov je rekao da je dobro poznato da postoji tendencija da se za sve, uvek i svuda okrivi Rusija.

„To je uobičajena anomalija, tako da o tome nema šta da se komentariše“, dodao je Peskov.

Upitan da li je ztačno da je Vašington špijunirao i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, Peskov je rekao da se to ne može isključiti, preneo je ranije Rojters.

IZJAVOM O SPREMNOSTI da produbi saradnju sa zvaničnim Kišinjevom, NATO se očigledno sprema da Moldaviju pretvori u uporište geopolitičke konfrontacije sa Rusijom, upozorila je danas portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Zamenik generalnog sekretara NATO Mirčea Džoana izjavio je ranije da je alijansa spremna da ide onoliko daleko u odnosima sa Moldavijom koliko je ta zemlja spremna na produbljivanje odnosa sa NATO.

„Govorimo do čega dovodi produbljivanje saradnje pojedinih država sa alijansom i o obećanjima NATO podrške pred navodnom ruskom pretnjom. To dovodi do obojenih revolucija, državnih udara, političkih nestabilnosti i ekonomskih kriza. Ovo posebno važi za postsovjetski prostor koji NATO tretira kao neku vrstu uporišta za geopolitički obračun sa Rusijom. Ista sudbina se, po svemu sudeći, sprema i Moldaviji“, predočila je Zaharova, prenosi Taš.

KOMANDA UKRAJINSKOG ratnog vazduhoplovstva saopštila je da da će dugo očekivani američki raketni sistemi Patriot i drugi zapadni sistemi protivvazdušne odbrane stići u Ukrajinu „u najskorijoj budućnosti“.

„Govorimo o sistemima koji sunam obećani, a koji bi uskoro trebalo da stignu u Ukrajinu“, objavio je portparol ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva Jurij Ihnat na Telegram kanalu ukrajinskih oružanih snaga, prenosi Kijev Independent.

Prema njegovim rečima u toku je rad na ubrzanoj isporuci američkih raketnih sistema protivvazdušne odbrane Patriot.

UKRAJINSKE DIVERZANTSKE grupe pojačavaju svoje aktivnosti u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR), upozorio je danas privremeni lider Donjecke Narodne Republike Denis Pušilin.

„Vidimo kako neprijatelj pojačava svoju aktivnost u vidu misija diverzantskih grupa. Ova taktika neprijatelja nije novost za nas“, rekao je Pušilin, prenosi TAŠ.

Prema njegovim rečima, od početka specijalne vojne operacije sve bezbednosne agencije rade u režimu „povećane pripravnosti“.

RUSKE SNAGE kontrolišu 75 odsto teritorije Bahmuta, izjavio je danas lider Donjecke Narodne Republike (DNR) Denis Pušilin.

On je istakao da je još rano govoriti o potpunom oslobađanju tog grada, jer se u zapadnim predgrađima još uvek vode žestoke borbe, ali Pušilin je potvrdio da su borci Vagnera uspeli da podignu rusku zastavu iznad gradske uprave Bahmuta, što je „formalni znak kontrole nad gradom“.

Lider DNR je dodao i da ukrajinska komanda ne štedi svoje vojnike u Bahmutu, šaljući ih pravo u klanicu, preneo je Taš.

RUSKO MINISTARSTVO odbrane saopštilo je danas da je zvanični Kijev danas oslobodio 106 ruskih vojnika koji su bili u ukrajinskom zarobljeništvu.

Ministarstvo odbrane Ruske Federacije je navelo da se, kao rezultat pregovaračkog procesa, sa teritorije pod kontrolom kijevskog režima danas vratilo 106 ruskih vojnika koji su u zatočeništvu bili u životnoj opasnosti, prenela je agencija RIA Novosti.

Kako se navodi u saopštenj ruskog MO ruski vojnici biće prebačeni u Moskvu na lečenje i rehabilitaciju.

(Tanjug)

