Neimenovani zvaničnik: SAD sumnja da je Iran zaplenio tanker

VAŠINGTON – Neimenovani američki zvaničnik za pitanja odbrane izjavio je za AP da Amerika „sumnja“ da je Iran zaplenio naftni tanker sa sedištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima kome je dva dana isključen uređaj za praćenje u Ormuškom moreuzu.

Ovaj zvanicnik je rekao da se MT Riah nalazi u iranskim teritorijalnim vodama u blizini ostrva Kešm, na kome se nalazi baza Revolucionarne garde.

„Postoji mogućnost da je pokvaren ili da ga neko vuče. To je mogućnost. Ali što je duži vremenski period bez kontakta, to je veća zabrinutost“, naveo je neimenovani zvničnik.

On je dodao da brod tek treba da kontaktira vlasnike u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Američki zvaničnik je dao izjavu AP pod uslovom da ostane anoniman budući da ova stvar ne uključuje direktno američke interese.

(Tanjug)