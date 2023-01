Nemačka: CDU pozvala bivšeg šefa BfV da napusti stranku

BERLIN – Glavna nemačka opoziciona partija Hrišćansko-demokratska unija (CDU) jednoglasno je danas usvojila rezoluciju kojom poziva člana i bivšeg šefa obaveštajne agencije Hansa-Georga Masena da napusti tu stranku nakon što se požalio da pokretačke snage u političkoj i medijskoj sferi vode ka „eliminacionom rasizmu protiv belaca“.

CDU je saopštila da će tražiti pokretanje postupka proterivanja iz stranke ukoliko on to ne učini svojom voljom do nedelje, preneo je AP.

Masen je napisao na Tviteru sredinom januara da je pravac „pokretačkih snaga u političkoj medijskoj sferi eliminacioni rasizam protiv belaca.“

Lider CDU Fridrih Merc rekao je da za Bild ovog vikenda da za Masenove stavove nema mesta u stranci.

Masen je smenjen sa mesta šefa domaće obaveštajne agencije BfV 2018. godine nakon što se činilo daje umanjio stepen nasilja krajnje desnice nad migrantima u istočnom gradu Kemnicu.

CDU je nekada vodila bivša kancelarka Angela Merkel.

(Tanjug)

