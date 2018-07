Neverovatno: Zbog nezapamćene vrućine „utopio“ nogu u asfaltu, izvlačili ga vatrogasci (foto)

Dok su se u pojedinim delovima Velike Britanije građani borili s kišom i grmljavinom, istovremeno je u Njukaslu u Velsu došlo do nesvakidašnjeg spašavanja. U ovom delu zemlje izmereno je 24 stepeni Celzijusa. Ova temperatura je neuobičajena za to podneblje, pa je došlo do, verovali ili ne, topljenja asfalta.

Ovaj 24-godišnjak je tokom odlaska na pauzu za ručak zgazio na meki deo puta koji mu je automatski „progutao“ nogu. Da bi ga spasili, vatrogasci su morali razbijati veliki deo puta.

